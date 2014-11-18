УЄФА дискваліфікував один сектор "Львів-Арени" на наступний матч збірної України
Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення дискваліфікувати один сектор львівського стадіону на наступний матч національної збірної України.
Порожнім повинен бути сектор, що містить не менше 5000 глядачів, а який саме це буде сектор ФФУ повинна повідомити УЄФА за 30 днів до гри національної збірної, повідомляє footballua.tv.
Також штраф доведеться сплатити і Федерації футболу України - 58 тисяч швейцарських франків.
Заступник голови комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ Вадим Гольдін зазначив, що санкції могли нести куди більш серйозний характер: "Напередодні ФФУ отримала рішення від дисциплінарного органу УЄФА з приводу матчу Україна - Македонія, де чітко прописано, які порушення були зафіксовані. Карають нас за расизм, забігання вболівальників в ігрову зону і за використання піротехніки під час гри. Загрожувало набагато більш серйозне покарання, аж до закриття стадіону. Поки ж, це лише часткове закриття трибун. Це останнє попередження з приводу «Арени Львів» нашій федерації, збірній і всім футбольним вболівальникам".
«Арену Львів» покарали за поведінку глядачів, які влаштували фаєр-шоу під час матчу відбіркового турніру Євро-2016 Україна-Македонія, і арбітрам навіть довелося на кілька хвилин призупиняти гру.