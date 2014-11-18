УЄФА дискваліфікував один сектор "Львів-Арени" на наступний матч збірної України

Порожнім повинен бути сектор, що містить не менше 5000 глядачів, а який саме це буде сектор ФФУ повинна повідомити УЄФА за 30 днів до гри національної збірної, повідомляє footballua.tv.

Також штраф доведеться сплатити і Федерації футболу України - 58 тисяч швейцарських франків.

Заступник голови комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ Вадим Гольдін зазначив, що санкції могли нести куди більш серйозний характер: "Напередодні ФФУ отримала рішення від дисциплінарного органу УЄФА з приводу матчу Україна - Македонія, де чітко прописано, які порушення були зафіксовані. Карають нас за расизм, забігання вболівальників в ігрову зону і за використання піротехніки під час гри. Загрожувало набагато більш серйозне покарання, аж до закриття стадіону. Поки ж, це лише часткове закриття трибун. Це останнє попередження з приводу «Арени Львів» нашій федерації, збірній і всім футбольним вболівальникам".

«Арену Львів» покарали за поведінку глядачів, які влаштували фаєр-шоу під час матчу відбіркового турніру Євро-2016 Україна-Македонія, і арбітрам навіть довелося на кілька хвилин призупиняти гру.