Талісманом Євро-2016 став маленький хлопчик

Організаційний комітет футбольного Євро-2016 представив офіційного талісмана змагань.

Про це повідомляється на офиційній сторінці в Twitter Євро-2016.

Талісманом став хлопчик у синій футболці збірної Франції.

Ім`я у талісмана поки що відсутнє - його вболівальники зможуть обрати в голосуванні, яке пройде з 18 листопада по 26 листопада.

На попередньому турнірі Євро-2012, який спільно проводили Україна і Польща, талісманами були два тінейджера в футбольних формах кольорів українського і польського прапорів по імені Славек і Славко.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу пройде у Франції з 10 червня по 10 липня 2016 року.

Збірна України у відбірковій групі після 4-х турів набрала 9 очок і займає 3-е місце в таблиці, поступаючись командам Словаччині та Іспанії.