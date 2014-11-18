МОК запропонує містам-організаторам Ігор проводити окремі змагання в інших державах

Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

Ключовим є пункт, згідно з яким містам-організаторам Ігор буде дозволено проводити змагання не тільки в інших населених пунктах своєї країни, але і за її межами. Щоправда, приймати змагання за межами країни буде дозволено у виняткових випадках. Наприклад, якщо на території країни-організатора літніх Ігор немає відповідного водойму, де можна було б провести змагання з вітрильного спорту (зазвичай, це морська акваторія). Цей пункт значно розширює можливості для проведення Ігор тими країнами, які раніше стикалися з труднощами вже на етапі формування заявки на проведення Олімпіади.

Цей пункт є пріоритетним для комітету і стоїть першим у рекомендаціях МОК (всього - 40 пунктів).

Також МОК готовий надавати фінансову допомогу містам-претендентам на проведення Ігор і скоротити витрати на заявочний процес.

Нарешті, Оргкомітет Ігор отримає право запропонувати включити один і більше видів спорту в програму домашніх для себе Ігор.

Всі 40 рекомендацій будуть розглянуті та затверджені на сесії МОК, яка відбудеться 8-9 грудня в князівстві Монако.

На їх основі буде створено документ Agenda 2020.