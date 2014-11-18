Один з найкращих тенісистів світу Федерер посварився з партнером через дружину

Два кращих швейцарських тенісиста Роджер Федерер (2-я ракетка світу) і Станіслас Ваврінка посварилися після півфіналу підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) в Лондоні через дружину Федерера Мирославу.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Після гри, в якій переміг Федерер (4:6, 7:5, 7:6), між швейцарцями відбувся десятихвилинний діалог на підвищених тонах у тренажерному залі O2 Arena. Ваврінка поскаржився, що дружина Федерера - Мирослава - провокувала його в третьому сеті, дозволяючи собі гучні коментарі з ложі, яка розташовується на рівні корта.

Також друга ракетка Швейцарії зауважив, що подібними речами дружина Роджера займалася і під час Уїмблдону - турніру «Великого шолома», який також проходив у Лондоні.

Примітно, що з 21 по 23 листопада збірна Швейцарії зіграє у фінальному матчі Кубка Девіса сезону-2014 з командою Франції, де Федереру і Ваврінці належить виступати за одну команду, а можливо, і разом - в парній зустрічі.