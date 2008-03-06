Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу відбулися ще три матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Челсі» – «Олімпіакос» 3:0 (перший матч 0:0)

«Реал» – «Рома» 1:2 (1:2)

«Порту» – «Шальке-04» 1:0 (0:1), по пенальті 1:4

Отже, відомі сім чвертьфіналістів: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Барселона», «Челсі», «Рома» і «Шальке-04». Восьма команда визначиться 11 березня, коли гру у відповідь проведуть «Інтер» і «Ліверпуль».