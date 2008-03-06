Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
08:00, 06 березня 2008Спорт
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Відомі сім чвертьфіналістів
У середу відбулися ще три матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
«Челсі» – «Олімпіакос» 3:0 (перший матч 0:0)
«Реал» – «Рома» 1:2 (1:2)
«Порту» – «Шальке-04» 1:0 (0:1), по пенальті 1:4
Отже, відомі сім чвертьфіналістів: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Барселона», «Челсі», «Рома» і «Шальке-04». Восьма команда визначиться 11 березня, коли гру у відповідь проведуть «Інтер» і «Ліверпуль».
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