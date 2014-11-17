Трибуни австрійського стадіону на матчі з РФ "розфарбували" в синьо-жовтий (відео)
03:50, 17 листопада 2014Спорт
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Під час відбіркового матчу між Австрією і Росією частина трибун стадіону була "розфарбована" в кольори українського прапора.
Трибуни австрійського стадіон на матчі з РФ "розфарбували" в синьо-жовтий / скріншот
Крім того вболівальники Австрії освистали гімн Росії, пише Champion.
Епізод з трибунами російські телеканали не показали, проте відео згодом з'явилося в інтернеті.
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