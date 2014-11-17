Пулєва відправили до лікарні після нокауту від Кличка

За словами лікаря у рингу Штефана Бока, бій завдав помітної шкоди здоров'ю "Кобри", повідомляє ТСН.

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"Він чотири рази опинявся на настилі рингу, включаючи нокаут. Останній удар наніс йому два розсічення - в районі верхньої повіки та верхньої щелепи. Тепер йому важливо пройти обстеження, щоб виключити внутрішню кровотечу. Він добре відновився на рингу і не проявив ознак невралгії. Однак з метою безпеки здоров'я був відправлений в Університетську клініку", - розповів лікар.

Нагадаємо, Кличко нокаутував Пулєва в п'ятому раунді