Кличко відправив Пулєва в нокаут і одержав чергову блискучу перемогу

Володимир Кличко нокаутував Кубрата Пулєва у 5-му раунді бою, який завершився в німецькому Гамбурзі.

Український боксер заволодів перевагою з самого початку бою і вже в першому раунді двічі відправив суперника до нокдауну. Надалі він тільки нарощував свою перевагу і в п'ятому раунді, після чергового, четвертого за ліком нокдауну, болгарин вже не зміг встати з настилу рингу - Пулєв визнав свою поразку.

Таким чином, Кличко знову захистив титул чемпіона світу за всіма основними версіями, за винятком WBC. Цей титул, який залишив після завершення спортивної кар`єри Віталій Кличко, Володимир зможе оскаржити орієнтовно в 2015-му році.