Збірна України розгромила команду Люксембургу

У Люксембурзі завершився матч відбіркового циклу Євро-2016, в якому збірна України перемогла аутсайдера групи в гостях з рахунком 3:0.

Всі три голи в цьому матчі на рахунку форварда київського "Динамо" і національної команди Андрія Ярмоленка. Гравець забив голи на 34-й, 53-й і 56-й хвилинах.

Таким чином, на даний момент на рахунку українців 9 очок у 4 матчах і вони ділять 1-2 місця у групі зі збірною Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, це був останній офіційний матч збірної в 2014-му році. 18 листопада команда також проведе товариську гру зі збірною Литви.