Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Серебряников

12 листопада на 75-му році життя перестало битися серце Віктора Серебряникова – легендарного футболіста «Динамо», повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Наголошується, що за понад 20 років футбольної кар’єри Серебряников п’ять разів ставав разом із «Динамо» чемпіоном СРСР, двічі здобував Кубок СРСР, тричі був у складі збірної СРСР на світових фіналах.

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"Усі, хто мав честь знати Віктора Петровича, завжди пам’ятатимуть його щирість та доброту, пронесені через усе довге життя", - зазначає президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс.