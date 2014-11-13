Помер легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Серебряников
15:11, 13 листопада 2014Спорт
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На 75 році життя перестало битися серце легендарного футболіста «Динамо» Віктора Серебряникова.
Пішов із життя Віктор Серебряников / Фото УНІАН
12 листопада на 75-му році життя перестало битися серце Віктора Серебряникова – легендарного футболіста «Динамо», повідомляє прес-служба ФК "Динамо".
Наголошується, що за понад 20 років футбольної кар’єри Серебряников п’ять разів ставав разом із «Динамо» чемпіоном СРСР, двічі здобував Кубок СРСР, тричі був у складі збірної СРСР на світових фіналах.
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"Усі, хто мав честь знати Віктора Петровича, завжди пам’ятатимуть його щирість та доброту, пронесені через усе довге життя", - зазначає президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс.
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