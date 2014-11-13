ФІФА після перевірки зняла з Росії і Катару звинувачення у корупції

Про це повідомляється в заяві на офіційному сайті федерації.

Організація не побачила порушень російської та катарської сторони в процесі виборів країн-господарок світових першостей.

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При цьому в ФІФА підтримали ініціативу комітету з етики відкрити справи стосовно конкретних посадових осіб, чия незаконна діяльність була виявлена в ході розслідування. У першу чергу це торкнеться колишнього глави Азіатської конфедерації футболу Мохамеда бін Хаммама, чия компанія, за даними ЗМІ, перечислилачиновникам ФІФА більше п'яти мільйонів доларів, щоб Катар став господарем ЧС-2022, передає Lenta.ru.

Слідство щодо правомірності отримання Росією та Катаром права на проведення світових чемпіонатів тривало більше року, співробітники комітету опитали 75 чоловік, а всього в рамках справи накопичилося близько 200 тисяч сторінок матеріалів.