«За межею розуміння»: виступ ведмедя на футболі в РФ обурив захисників тварин (відео)

14:44, 18 квітня 2018
Спорт
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Відео спровокувало критику захисників тварин у різних країнах. В організації «Люди за етичне ставлення до тварин» дійство назвали «за межею розуміння».

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Цей ведмідь мав відкрити ЧС-2018 у Москві. Однак ФІФА запевнила, що на ЧС-2018 ведмедів не буде.

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Теги: #футбол#Росія#спорт#ведмідь