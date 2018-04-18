«За межею розуміння»: виступ ведмедя на футболі в РФ обурив захисників тварин (відео)
14:44, 18 квітня 2018Спорт
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Дресирований ведмідь Тіма розважав публіку на футбольному матчі у П'ятигорську.
Виступ ведмедя на футболі в РФ обурив захисників тварин
Росія знову вляпалася у скандал. Цього разу причиною став ведмідь Тіма якого примусили відкрити футбольний матч. На відкритті ведмідь спочатку присів, а потім його змусили плескати.
Відео спровокувало критику захисників тварин у різних країнах. В організації «Люди за етичне ставлення до тварин» дійство назвали «за межею розуміння».
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Цей ведмідь мав відкрити ЧС-2018 у Москві. Однак ФІФА запевнила, що на ЧС-2018 ведмедів не буде.
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