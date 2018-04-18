«За межею розуміння»: виступ ведмедя на футболі в РФ обурив захисників тварин (відео)

Дресирований ведмідь Тіма розважав публіку на футбольному матчі у П'ятигорську.

Росія знову вляпалася у скандал. Цього разу причиною став ведмідь Тіма якого примусили відкрити футбольний матч. На відкритті ведмідь спочатку присів, а потім його змусили плескати.

Відео спровокувало критику захисників тварин у різних країнах. В організації «Люди за етичне ставлення до тварин» дійство назвали «за межею розуміння».

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Цей ведмідь мав відкрити ЧС-2018 у Москві. Однак ФІФА запевнила, що на ЧС-2018 ведмедів не буде.