Гандбольний "Мотор" зіграє заключний матч першого кола Ліги чемпіонів проти швейцарського "Кадеттен"

Це буде остання гра першого кола групового етапу змагань, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 4-е і останнє 6-е місця в групі D.

На даний момент на рахунку швейцарців 1 перемога і 1 нічия при 2 поразках - 3 очки. У свою чергу, український чемпіон всі попередні 4 матчі в групі програв - 0 балів.

На жаль, в склад команди на цю гру не потрапив центральний захисник Єгор Євдокимов, який потрапив до лікарні з пневмонією. Проте відновився після травми правий крайній Юрій Кубатко, який пропустив два останні матчі ЛЧ. Крім того, в головному єврокубку може дебютувати екс-гравець «Портовика» лівий крайній збірної України Захар Денисов, який нещодавно підписав контракт з «Мотором».

Що стосується суперника, то «Кадеттен Шаффхаузен» - семиразовий чемпіон Швейцарії, двічі пробивався у плей-офф Ліги чемпіонів (2011, 2012) і має намір повторити це досягнення зараз. У складі «помаранчево-чорних» 11 легіонерів з дев'яти країн, але тільки німець Маркус Ріхвін виступав у «Фіналі чотирьох» ЛЧ-2012 у складі берлінського «Фюхсе». Тоді як у «Мотора» три виконавця з подібним досвідом: Євдокимов, Шевельов і Скопінцев. Яскравих зірок у швейцарців не спостерігається, але досвід Кукучки, Дабораца і Журки робить їх реальним претендентом на вихід у 1/8 фіналу.

У внутрішній першості «Кадеттен» після десяти турів йде на 4-му місці.

Обслуговувати цей матч буде фінська бригада арбітрів - Ян Леандерссон і Мікаель Ліндроос.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом гри вважається український чемпіон. На перемогу "Мотора" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,5 до 1, у той час як на перемогу швейцарців - 3,7 до 1, а на нічию - 9,5 до 1.

Таким чином, цей матч може стати першим для "Мотора" в новому сезоні Ліги чемпіонів, де команда набере очки в турнірну таблицю.