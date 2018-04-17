Пиво, від якого росте не живіт, а м’язи: у Німеччині розробили протеїнове пиво (відео)
12:05, 17 квітня 2018Спорт
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У Німеччині розробили перше у світі протеїнове безалкогольне пиво JoyBrau.
У Німеччині розробили протеїнове пиво
Безалкогольне протеїнове пиво представили на світовій виставці в області фітнесу в Німеччині.
Одна пляшка JoyBrau містить 21 грам протеїну. Це рівно стільки ж, як у звичайному шейку після тренування.
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Пиво має цитрусовий присмак без ароматизаторів та барвників.
Співзасновник компанії вирішив запропонувати любителям спорту більш приємну альтернативу звичного шейка.
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