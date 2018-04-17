Пиво, від якого росте не живіт, а м’язи: у Німеччині розробили протеїнове пиво (відео)

12:05, 17 квітня 2018
Спорт
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Одна пляшка JoyBrau містить 21 грам протеїну. Це рівно стільки ж, як у звичайному шейку після тренування.

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Пиво має цитрусовий присмак без ароматизаторів та барвників.

Співзасновник компанії вирішив запропонувати любителям спорту більш приємну альтернативу звичного шейка.

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Теги: #спорт#пиво