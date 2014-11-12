Офіційний сайт Шумахера реактивують в день 20-ї річниці його першого титулу в "Формулі-1"

Реактивація сайту буде приурочена до 20-річчя завоювання Шумахером його першого титулу в Ф-1, повідомляє Чемпіонат.

“13 листопада 1994 року - це особливий день для Міхаеля Шумахера. Минуло 20 років з тих пір, як він став першим німецьким чемпіоном світу у Формулі-1, вигравши свій перший титул з семи. Для того, щоб відзначити 20-річний ювілей його першого титулу, ми активуємо офіційний сайт Міхаеля", - заявила Кем.

Новий дизайн сайту буде містити багато фото та історій про кар'єру Шумахера, статистику та факти його біографії. Також буде організована фан-зона, де вболівальники зможуть обмінюватися "твітами", повідомляється в офіційному релізі менеджера.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2013 року гонщик отримав важку травму під час катання на гірських лижах у французьких Альпах. Спортсмен не втримав рівновагу і при падінні вдарився головою об камінь. Після цього він півроку пролежав у стані штучної коми. Коли гонщик прийшов у свідомість, його спочатку перевели з лікарні Гренобля в клініку Лозанни, а потім виписали додому для подальшої реабілітації.