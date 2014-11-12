Керівництво УПЛ проведе опитування клубів за календарем і регламентом змагань

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Football.ua.

Українська Прем'єр-ліга просить босів клубів визначитися з позицією щодо таких питань:

- повернення "Золотого матчу";

- перенесення 10-го туру з 6-го грудня на 28-е лютого;

- перенесення перших матчів 1/4 фіналу Кубка України у весняну частину сезону;

Всім клубам були надіслані відповідні папери з пропозицією проголосувати за даними пунктами.

Як повідомляв УНІАН, матчі 1-го туру УПЛ були перенесені з 24-27 жовтня на 6-7 грудня на прохання керівництва МВС України через неможливість забезпечити правопорядок на стадіоні у зв'язку з зайнятістю співробітників правоохоронних органів на виборах у Верховну Раду.

Базовою датою проведення перших матчів 1/4 фіналу Кубка України є 3 грудня.

Осіння частина чемпіонату України, згідно з календарем змагань завершується у неділю, 30 листопада.