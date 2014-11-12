У стартовому турі чемпіонату України з шахів п'ять партій з шести завершилися результативно

Причому чотири рази успіх святкували чорні, повідомляє прес-служба Федерації шахів України.

Ключова партія туру між рейтинг-фаворитом Іванчуком та чинним чемпіоном України Криворучко - стала єдиною, що завершилася внічию. Суперники грали майстерно, без ефектних ударів і зайвого ризику, проте напруга відчувалася з перших до останніх ходів. Більш титулований і досвідчений Іванчук спочатку захопив ініціативу, однак його молодий, але винахідливий суперник вміло захищався - віддав пішака і перевів партію в простій ендшпіль, де мав великі шанси на нічию. Незабаром позиція остаточно вирівнялася, і гросмейстери потиснули руки.

У першійрезультативній партії чемпіонату Пономарьов білими досить легко здолав Арещенко. 16-й чемпіон світу ФІДЕ вже в дебюті отримав хорошу позицію, до того ж суперник зробив серію неточних ходів. У підсумку - швидкий розгром, чорні здалися на 23-му ходу.

Вже за традицією оригінально розіграв свою партію Коробов проти Зубарєва. Вже після завершення поєдинку Антон зізнався, що пам'ятав з домашньої підготовки тільки перші 7 ходів - далі почалося творчість за дошкою. Обидва суперники продовжували діяти нестандартно, але більш агресивним і точним виявився Коробов, який святкував перемогу.

На класі переграли своїх суперників Кузубов (Богдановича) і харків'яни Ельянов (Ковчана) і Моїсеєнко (Зубова).

Онлайн-коментатори чемпіонату - заслужений тренер України та ФІДЕ Володимир Грабинський і міжнародний гросмейстер Юрій Вовк - особливо відзначили гру Моісеєнко, виграв класичну партію, як кажуть шахісти, - «для підручника».

Чемпіонат України пройде за коловою системою в 11 турів. Контроль часу: 90 хвилин кожному учаснику на перші 40 ходів плюс 30 хвилин до закінчення партії з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Змагання триватимуть до 22 листопада.

Нинішній чемпіонат України зібрав найсильніший склад учасників і отримав 16 категорію - мксимально можливу для внутрішніх українських змагань.