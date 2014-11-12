Плавчині Дзеркаль та Коба стали п'ятиразовими переможцями Чемпіонату України

Чемпіонат України завершився в Білій Церкві, повідомляє Федерація плавання України.

Плавчиха з Соледарі (Донецька область) Ганна Дзеркаль фінішувала першою на дистанціях 50 м брасом (результат 30.92 сек.), 100 м брасом (1: 06.75), 200 м брасом (2: 22.67), 100 м (1: 00.31) та 200 м комплексним плаванням (2: 11.86). А її результати на 100 м комплексним плаванням і 50 м брасом стали новими рекордами України.

Спортсменка з Дніпропетровська Надія Коба завоювала золото на дистанціях 50 м батерфляєм (26.65), 50 м вільним стилем (25.19), 50 м на спині (28.92), а також у складі жіночої команди в естафеті 4х50 м вільним стилем (1: 45.13) і 4х50 м комбінованим плаванням (1: 51.88).

За три дні змагань найсильніші плавці України також встановили два вищі досягнення України, п'ять юнацьких рекордів України та три рекорди України з плавання.

«Радує те, що в українському плаванні є спортсмени, які демонструють такі результати. Дуже добре виступила член основного складу нашої збірної Ганна Дзеркаль, а також 14-річна Юлія Стадник, яка встановила два вищих досягнення України, і Ілля Підвальний з двома юнацькими рекордами України, - зазначив голова тренерської ради ФПУ і головний тренер збірної команди України з плавання Андрій Сердінов. - Вже цього тижня за результатами змагань виконавчий комітет Федерації сформує команду, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Досі (Катар)».

У чемпіонаті України взяли участь близько 250 плавців з 15 областей України.