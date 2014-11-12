Безус замінить Едмара у складі збірної України з футболу в найближчих матчах

Едмар не зможе допомогти збірній через травму, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Вердикт лікарів свідчить, що до цієї гри Едмар не встигне повністю відновитися після ушкодження задньої поверхні стегна, отриманого у матчі за харківський «Металіст». Півзахисник уже залишив розташування «синьо-жовтих».

Натомість до табору національної команди викликано хавбека київського «Динамо» Романа Безуса. Як відомо, Роман постійно отримує запрошення до складу збірної. На нинішній момент, на його рахунку 17 ігор та чотири голи за головну команду країни.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу проведе матч відбіркового циклу Євро-2016 проти команду Люксембургу 15 листопада на полі суперника, а вже 18 листопада прийме у Києві команду Литви в товариському матчі.