Екс-чемпіон світу за версією WBA Сенченко проведе бій після річної перерви

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні в Києві на прес-конференції організаторів боксеркого шоу.

Сенченко повернеться на ринг після майже річної перерви. «Дякую К2 Promootions, що запросили брати участь у цьому вечорі боксу, сподіваюся, що мій бій буде цікавим і безкомпромісним, обіцяю що проведу видовищний поєдинок», - сказав В'ячеслав Сенченко.

Крім того, 22 листопада перший бій в суперсередньої ваговій категорії проведе Макс Бурсак (29-3-1, 12 КОs). Протистояти йому буде грузинський боксер Рамаз Гогічашвілі (14-3-2, 5 КОs). «Я радий, що повертаюся додому і знову проведу тут бій. Впевнений, що отримаю перемогу», - пообіцяв Макс Бурсак. Він заявив, що рішення перейти в більш важку вагову категорію, було продиктовано труднощами, що виникали останнім часом при схудненні. «Моя побутова вага 82-83 кг, тому скидати її до 72 кг було складно». Також Бурсак додав, що частково саме з цієї причини він зазнав поразки у своєму попередньому бою проти британця Мартіна Мюррея в червні.

Також в цей вечір відбудеться титульний бій - чемпіон світу серед молоді за версіями WBO і IBO росіянин Умар Саламов (11-0, 10 КОs) буде боксувати в десятираундовом бою за пояс чемпіона Європи за версією WBO в напівважкій вазі. Його суперником стане боснієць Енес Зецерович (12-0, 8 KOs). «Суперник без поразок, і це говорить про багато що, але я впевнений, що покину ринг з поясом» - висловив упевненість Умар Саламов.

Вечір боксу, який відбудеться 22 листопада, компанія братів Кличків організовує спільно з донецькою компанією Union Boxing Promotion. «Це буде неабияка подія, а його непересічність в першу чергу полягає в складі пар. K2 організовує цей вечір спільно з Union Boxing Promotion, саме завдяки цьому вдасться представити такий потужний за складом турнір», - сказав генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.