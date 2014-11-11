Жіноча збірна України з боксу буде представлена на Чемпіонаті світу 9 спорстменками

У місті Чеджу (Корея) 16 листопада стартує світова першість з боксу серед жінок, де Україну на найголовнішому старті року представлятимуть 9 спортсменок.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Склад збірної України виглядає таким чином: Наталія Князь (48 кг), Тетяна Коб (51 кг), Сніжана Холодкова (54 кг), Марина Мальована (57 кг), Юлія Циплакова (60 кг), Ніла Липська (64 кг), Марія Бова (69 кг), Катерина Шамбір (75 кг), Анастасія Черноколенко (+81 кг). Наші дівчата розпочнуть боротьбу 16 листопада. Саме в цей день у Чеджу відбудеться й офіційна церемонія жеребкування змагань. Фінальні поєдинки турніру відбудуться 24 листопада.

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