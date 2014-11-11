Два помічника тренера збірної Росії не прибули на збір через відсутність контрактів

Два асистента Фабіо Капелло в даний час взагалі не пов'язані контрактними зобов'язаннями з РФС, повідомляє Спорт-Експрес.

Їх угоди закінчили діяти після ЧС-2014, однак російська сторона переконала фахівців продовжити роботу з командою, пообіцявши найближчим часом укласти з ними нові контракти.

Росіяни зіграють матч відбірного турніру Євро-2016 з австрійцями у Відні 15 листопада, а 18-го проведуть товариський матч з Угорщиною в Будапешті.

Раніше в пресі з'являлися повідомлення про те, що Капелло не отримував зарплату близько чотирьох місяців. Також затримки в оплаті праці були ще для 22 співробітників штабу збірної. Пізніше стало відомо, що РФС розрахувався по зарплаті з усіма працівниками команди, крім самого Капелло і менеджера збірної Оресте Чінквіні.