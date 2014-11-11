Українські борці посіли третє місце на Кубку Європейських націй
13:55, 11 листопада 2014Спорт
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Жіноча та чоловіча збірні України з вільної боротьби завоювали на міжнародному турнірі Кубок Європейських націй бронзові медалі.
Українські борці вибороли бронзу / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Спершу «бронзу» престижного спортивного форуму здобули наші дівчата, які у зустрічі за третє місце перемогли білорусок з загальним рахунком 7:1.
В бронзовому поєдинку наші хлопці зустрілися з командою Туреччини, виборовши перемогу з рахунком 5:3.
Кубок європейських націй є одним з найпрестижніших турнірів у цьому виді спорту, поступаючись за значимістю лише європейський та світовій першостям й Олімпійським іграм.
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