Спадщина Юнацької Олімпіади-2010 продовжує працювати на благо суспільства - Бубка

Під час візиту Бубка взяв участь у саміті Асоціації легкої атлетики Сінгапуру та нагородив переможців та призерів легкоатлетичних змагань в рамках Національних ігор.

Бубка, який є членом Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету і очолював Координаційну комісію з підготовки та проведення перших Юнацьких Олімпійських ігор в Сінгапурі, оглянув і спортивний комплекс, який 4 роки тому приймав ці історичні змагання.

«Було дуже приємно пригадати ті чудові серпневі дні 2010 року в Сінгапурі. Юнацькі Олімпійські ігри стали фантастичним святом олімпійського духу, спортивного майбутнього нашої планети. Незабутнім виявився й виступ юних олімпійців України, які вибороли в Сінгапурі 35 нагород і посіли 3-е загальнокомандне місце серед понад 200 країн-учасниць. Радий бачити, що спадщина Ігор продовжує працювати на благо суспільства», - прокоментував за підсумками візиту Сергій Бубка.