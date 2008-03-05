Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
08:06, 05 березня 2008Спорт
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Турки вибили іспанців у серії пенальті
У вівторок відбулися чотири матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ось їх результати:
«Мілан» – «Арсенал» 0:2 (0:0)
«Манчестер Юнайтед» – «Ліон» 1:0 (1:1)
«Барселона» – «Селтік» 1:0 (3:2)
«Севілья» - «Фенербахче» 3:2 (2:3), по пенальті – 2:3
У чвертьфінал проходять "каноніри", МЮ, «Барселона» і «Фенербахче».
Сьогодні пройдуть ще три гри:
«Челсі» - «Олімпіакос»
«Реал» - «Рома»
«Порту» - «Шальке»
Останній матч однієї восьмої «Інтер» - «Ліверпуль» відбудеться 11 березня.
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