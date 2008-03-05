Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок відбулися чотири матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ось їх результати:

«Мілан» – «Арсенал» 0:2 (0:0)

«Манчестер Юнайтед» – «Ліон» 1:0 (1:1)

«Барселона» – «Селтік» 1:0 (3:2)

«Севілья» - «Фенербахче» 3:2 (2:3), по пенальті – 2:3

У чвертьфінал проходять "каноніри", МЮ, «Барселона» і «Фенербахче».

Сьогодні пройдуть ще три гри:

«Челсі» - «Олімпіакос»

«Реал» - «Рома»

«Порту» - «Шальке»

Останній матч однієї восьмої «Інтер» - «Ліверпуль» відбудеться 11 березня.