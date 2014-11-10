Пулєв бойкотував прес-конференцію перед боєм з Кличком

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв бойкотував прес-конференцію перед боєм за титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у суперважкій вазі українцем Володимиром Кличком.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на міcцеві ЗМІ.

Пулєв хотів, щоб під час прес-конференції його супроводжували більше трьох людей, проте, згідно з регламентом, це не дозволено.

Свою думку щодо інциденту висловив Володимир Кличко. "Це абсолютно незрозуміла поведінка. - сказав Кличко. - Схоже він займається промиванням мізків".

Як повідомляв УНІАН, чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Володимир Кличко проведе бій з претендентом на титул IBF Кубратом Пулєвим 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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