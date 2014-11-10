Я мотивований сильніше, ніж коли-небудь - Кличко перед боєм з Пулєвим

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко, завершив тренувальний збір в австрійському Гоїнгу і перебрався в Гамбург.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Саме в Гамбурзі вже в цю суботу відбудеться його бій з обов'язковим претендентом за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

«Тренувальний табір закінчився. Потрібно було не тільки багато зусиль і поту, але і терпіння, щоб досягти нинішнього стану. У мене була відмінна підготовка. Я мотивований сильніше, ніж коли-небудь. Я готовий до поєдинку!» - зазначив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада.

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