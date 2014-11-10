Команда українського легіонера Леня виграла четвертий матч чемпіонату НБА в сезоні

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра проходила у впертій боротьбі і в перших двох чвертях перевага суперників було очевидною - 28:30 та 19:28. Лише після великої перерви "Санс" зловили ритм гри і трохи скоротили відставання в рахунку (24:21), а вирішальною в цьому матчі стала заключна 12-хвилинка, яку "Фінікс" виграв з різницею в 20 балів - 36:16.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Айзейя Томас, який набрав 19 очок.

Лень відіграв у цьому матчі всього 6 хвилин, набравши 2 очки. Це пояснюється тим, що проти швидкісних "Ворріорз" він був не дуже корисний.

Таким чином, у турнірній таблиці Західної конференції у "Фінікса" 4 перемоги при 3 поразках і команда йде на 9-му місці в таблиці поки не потрапляючи в плей-офф - вісімку найсильніших. "Голден Стейт" виступає в цій же конференції і знаходиться на 3-му місці - 5/1. Лідирують "Менфис" і "Х'юстон", у яких кількість перемог і поразок однакова 6/1.

Як повідомляв УНІАН, Лень є єдиним українцем виступаючим в найсильнішій баскетбольній клубній лізі світу.