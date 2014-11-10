Баскетбольна Суперліга визначила п`ятірку кращих гравців тижня

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками стали Микола Вільховецький («Ферро-ЗНТУ») — 20 очок, 5 передач, 3 підбирання й 1 перехоплення в середньому за гру, та Максим Луценко («Київ»), показники якого складають в середньому за гру 16.5 очка, 7 підбирань, 6 передач й 1.5 перехоплення.

Кращими форвардами стали Артем Швець («Київ») — 17.5 очка, 9.5 підбирання, 1.5 передачі, 1 перехоплення та Ігор Чумаков («Черкаські Мавпи») на рахунку якого 24 очка, 5 підбирань, 1 перехоплення й 1 блок-шот.

Нарешті, кращим центровим став Максим Сандул («Київ») — 9 очок, 10.5 підбирання, 6 блок-шотів, 4 передачі й 1 перехоплення.

На минулому тижні з трійки лідерів 2 перемоги здобув київський "Будівельник" (над ужгородською "Говерлою" - 76:69, та над львівською "Політехнікою" - 96:58), по одній перемозі здобули "Черкаські Мавпи" (над дніпропетровським "Дніпром" - 74:69) та южненський "Хімік" (над МБК "Миколаїв" - 92:46).

В турнірній таблиці лідирує "Хімік" - 8 перемог/0 поразок, даль йдуть "Черкаські Мавпи" - 5/1 й "Будівельник" - 6/2.