Сергій Бубка взяв участь у Генеральній Асамблеї АНОК

12:07, 10 листопада 2014
Спорт
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Бангкок (Таїланд) в рамках Генеральної асамблеї Асоціації Національних олімпійських комітетів зібрав керівників понад 200 НОКів світу.

Під час асамблеї були обговорені питання процесу олімпійської заявочної кампанії, розмір та програма Олімпійських ігор та запуск олімпійського телеканалу / noc-ukr.org

Україну на міжнародному форумі представляв президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка.

В рамках зібрання президент МОК Томас Бах представив оновлену інформацію щодо стратегії розвитку світового олімпійського руху до 2020 року. Стратегія, яка ретельно обговорювалась протягом року, планується бути презентована і прийнята на сесії МОК на початку грудня 2014 року в Монако.

«Генеральна асамблея АНОК стала важливою віхою у підготовці до сесії МОК. Під час асамблеї були обговорені важливі питання. Це і процес олімпійської заявочної кампанії, розмір та програма Олімпійських ігор, запуск олімпійського телеканалу. Я дуже радий і для мене велика честь долучитись до підготовки олімпійської стратегії, використовуючи увесь свій досвід та знання, отримані в якості спортсмена та спортивного адміністратора. Приємно, що під час асамблеї була продемонстрована повна підтримка цієї стратегії. Єдність і розуміння в олімпійському русі є вкрай важливим», - наголосив Сергій Бубка.

Президент НОК також привітав шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха і Патріка Хіккі з їх переобранням на посади президента і віце-президента АНОК: «Протягом останніх років АНОК зробив значний внесок для популяризації олімпізму. Асоціація ініціює нові проекти і підтримує континентальні асоціації, сприяючи тим самим розвиткові спорту», - відзначив Сергій Бубка.

Під час міжнародного олімпійського форуму відбулась також гала-церемонія вручення нагород АНОК найкращим спортсменам, командам та організаторам світу. Відзначимо, що за видатні досягнення високою нагородою була відзначена легендарна українська гімнастка, 9-разова Олімпійська чемпіонка Лариса Латиніна. 

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