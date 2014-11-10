Сергій Бубка взяв участь у Генеральній Асамблеї АНОК

Україну на міжнародному форумі представляв президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка.

В рамках зібрання президент МОК Томас Бах представив оновлену інформацію щодо стратегії розвитку світового олімпійського руху до 2020 року. Стратегія, яка ретельно обговорювалась протягом року, планується бути презентована і прийнята на сесії МОК на початку грудня 2014 року в Монако.

«Генеральна асамблея АНОК стала важливою віхою у підготовці до сесії МОК. Під час асамблеї були обговорені важливі питання. Це і процес олімпійської заявочної кампанії, розмір та програма Олімпійських ігор, запуск олімпійського телеканалу. Я дуже радий і для мене велика честь долучитись до підготовки олімпійської стратегії, використовуючи увесь свій досвід та знання, отримані в якості спортсмена та спортивного адміністратора. Приємно, що під час асамблеї була продемонстрована повна підтримка цієї стратегії. Єдність і розуміння в олімпійському русі є вкрай важливим», - наголосив Сергій Бубка.

Президент НОК також привітав шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха і Патріка Хіккі з їх переобранням на посади президента і віце-президента АНОК: «Протягом останніх років АНОК зробив значний внесок для популяризації олімпізму. Асоціація ініціює нові проекти і підтримує континентальні асоціації, сприяючи тим самим розвиткові спорту», - відзначив Сергій Бубка.

Під час міжнародного олімпійського форуму відбулась також гала-церемонія вручення нагород АНОК найкращим спортсменам, командам та організаторам світу. Відзначимо, що за видатні досягнення високою нагородою була відзначена легендарна українська гімнастка, 9-разова Олімпійська чемпіонка Лариса Латиніна.