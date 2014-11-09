"Динамо" не зуміло обіграти "Карпати" в матчі УПЛ

На столичному НСК "Олімпійський" завершився заключний матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймало львівські "Карпати" і не зуміло обіграти суперника - 0:0.

У грі в Києві зійшлися лідер та аутсайдер турнірній таблиці національної першості. Тим не менш, кияни так і не спромоглися створити бодай один гольовий момент біля воріт суперника. Більш того, на 87-й хвилині господарі поля залишилися в меншості після вилучення Сергія Сидорчука. Гості навіть спробували перехопити ініціативу, але забити гол львів'яни також не змогли.

В паралельному матчі, що проходив матч у Дніпропетровську, маріупольський "Іллічівець" приймав харківський "Металіст" й гості виграли з рахунком 3:1 завдяки хет-трику Клейтона Хав'єра.

Таким чином, після 12-ти турів УПЛ ситуація в групі лідерів не змінилася - всі команди набрали по 1 очку. У "Динамо" тепер 27 балів, "Дніпра" - 26, "Шахтаря" - 21.