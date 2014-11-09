"Шахтар" і "Дніпро" зіграли внічию в матчі УПЛ

У Львові завершився центральний матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав дніпропетровський "Дніпро" і зіграв внічию - 0:0.

Гра пройшла при мінімальній кількості моментів з боку обох команд. І "Шахтар", і "Дніпро", в основному дбали про оборону своїх воріт. Єдиний по-справжньому гострий момент у грі стався в кінцівці першого тайму, коли Калініч грубо зіграв проти Степаненко, завдавши серйозної травми гравцю "Шахтаря" і збірної України. Того відразу замінили, а пристрасті на полі суддя погасив далеко не відразу.

Втім, у другому таймі команди грали дуже коректно, не дозволивши грі перетворитися на побоїще.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом боротьби.

Раніше сьогодні в рамках 12-го туру УПЛ луцька "Волинь" на своєму полі розгромила донецький "Олімпік" з рахунком 4:0.

Тур завершиться в неділю ввечері матчами "Динамо" - "Карпати" та "Іллічівець" - "Металіст".