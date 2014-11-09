УПЛ, 12-й тур, "Волинь" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Луцьку проходить матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" на своєму полі приймає "Олімпік" з Донецька.

У цій грі зійшлися команди, які займають 10-е і 5-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

"Волинь" розпочала нинішній сезон не дуже вдало і зараз розташовується у нижній частині турнірної таблиці. У 10 матчах команда здобула 3 перемоги при 2 нічиїх та 5 поразках - 11 очок. Крім того, "Волинь" вже вибула з розіграшу Кубку України й Прем'єр-ліга залишається єдиним шансом команди на успішний виступ в нинішньому сезоні.

Що стосується "Олімпіка", то дебютант елітного дивізіону українського футболу вже в першому сезоні показує високі результати і бореться, принаймні, за місце в єврокубках на наступний сезон. На даний момент у 10 матчах у донеччан 4 перемоги при 3 нічиїх та 3 поразках - 15 очок.

В очному матчі фаворитом на котируваннях букмекерських контор є господарі поля. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,25 до 1, у той час як на перемогу "Олімпіка" - 2,97 до 1, а на нічию - 3,23 до 1.

Стартові склади команд:

"Волинь": 42. Неділько, 3. Сімінін, 15. Жунич, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 23. Немчанінов, 93. Матей.

Запасні: 74. Кичак, 16. Шиш Р., 20. Задерецький, 30. Гуменюк О., 39. Сваток, 17. Маріотто Д., 19. Алессандро Селін.

"Олімпік": 1. Махарадзе, 3. Іванов, 4. Гришко, 22. Міщенко А., 23. Шериф, 5. Дорошенко К., 7. Драченко, 11. Моха, 13. Огиря, 19. Тищенко В., 77. Кадімян.

Запасні: 72. Литовка, 34. Дитятьєв, 2. Олійник Я., 9. Ситник Л., 10. Гельзін, 18. Семенина, 21. Лисенко.