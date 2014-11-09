Кличко може пошкодувати Пулєва, як Повєткіна, а якщо захоче нокаутує - тренер збірної України

Сосновський вважає, що українського чемпіона чекає відносно легкий бій, повідомляє "Газета по-українськи".

"Я добре знаю Пулєва, секундував його, - відзначає Сосновський. - В тому числі і проти наших боксерів, коли він був аматором. Пулєв - міцний боксер, має плюси. Але у поєдинку з Кличком я не чекаю від нього сюрпризів. Це боксери різного класу. Кличко перемагав і більш сильних суперників, ніж Пулєв. Виграти у Володимира йому буде дуже складно".

Коментуючи слова колишнього тренера Пулєва Тодора Занданова про секретні удари, розроблені для Кубрата, які допоможуть перемогти Кличка (варіації правого удару через руку, який наносять по іншій траєкторії) Сосновський зауважив: "Сумніваюся. Таке враження, що тільки Пулєв буде бити. А Володимир для чого йде у ринг? Найголовніше - у Кличка що лівий бічний, що правий прямий - практично нокаутуючі удари. В роботі джебами Володимир також сильніше. Тому про якісь удари під різною траєкторією смішно говорити".

Даючи свій прогноз на бій тренер збірної України зазначив: "Прогнозую, що Володимир протягом трьох-п'яти раундів «нагодує» суперника джебом. Потім пару раз добре потрапить праворуч. Якщо Кличко пошкодує Пулєва, як Повєткіна, то бій може тривати всі 12 раундів. Захоче нокаутувати - нокаутує".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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