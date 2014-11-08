Українські каратисти вперше завоювали медалі чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з карате, який проходить в Бремені (Німеччина), українські спортсмени вперше в історії завоювали медалі.

Володарями бронзових нагород стали львів'янин Станіслав Горуна (до 75 кг) та одеситка Ірина Зарецька (до 68 кг). У вирішальних сутичках за третє місце вони перемогли бійців з Єгипту: Горуна - Омара Абдель Рахмана (9:5), а Зарецька - Фатьму Махмуд (4:0) , повідомляє прес-служба УФК.

Цей історичний успіх є цілком логічним, так як Горуна, найкращий каратист країни, в цьому році став в Тампере (Фінляндія) віце-чемпіоном Європи, а Зарецька, якій нещодавно виповнилося 18 років, в минулому році в Гвадалахарі (Іспанія) перемогла на молодіжному чемпіонаті світу.

Радість перемоги з нашими бійцями по праву розділяють їх тренери - Антон Нікулін (головний тренер національної збірної і персональний тренер Горуни) і Денис Морозов (тренер Зарицької), а також керівництво Української федерації карате (президент - Сергій Левчук).

Варто відзначити, що ще двоє наших спортсменів ледь не "зачепилися" за бронзові медалі: кияни Віталій Семенцов і Жанна Кузьменко також дійшли до "малого фіналу", але в рівній боротьбі поступилися своїм суперникам - з Ірану та Німеччини відповідно.

Крім того, українка Уляна Смирнова, виступаючи у змаганнях інвалідів-колясочників (в Бремені такий турнір пройшов вперше в історії), зайняла 1-е місце.

Таким чином, українці везуть з Бремена три нагороди чемпіонату світу.

22-й чемпіонат світу в Бремені проходить за версією WKF (Всесвітньої федерації карате), яка визнана Міжнародним олімпійським комітетом і бореться за включення в програму Олімпійських ігор. Чемпіонати світу проводяться один раз у два роки - з 1970 року.