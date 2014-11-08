Бременський "Вердер" виграв третій матч поспіль під керівництвом Скрипника

У Бремені завершився матч 11-го туру чемпіонату німецької футбольної Бундесліги, в якому "Вердер" приймав "Штуттгарт" і виграв з рахунком 2:0.

Це третя перемога поспіль команди, після призначення головним тренером українського фахівця Віктора Скрипника.

Гра з "Штуттгартом" була вкрай принциповою для господарів поля, так як суперник також знаходиться внизу турнірної таблиці, у зоні вильоту. Матч за 6 очок, як прийнято говорити в таких випадках, проходив з помітною перевагою господарів поля.

У перший раз "Вердеру" вдалося реалізувати свою перевагу в гол на 30-й хвилині, коли Себастьян Предль відкрив рахунок. А вже на початку другого тайму, на 57-й хвилині, Фін Бартельс подвоїв перевагу команди, яка спокійно довела гру до перемоги.

Таким чином, "Вердер" набрав 10 очок в 11 матчах і перемістився на 15-е місце в турнірній таблиці Бундесліги, відірвавшись від "Боруссії" з Дортмунда, з якою раніше ділив останні 17-18 місця, і обійшовши "Штуттгарт" і "Гамбург".

Як повідомляв УНІАН, це вже третя перемога команди в трьох матчах під керівництвом нового головного тренера українського фахівця Віктора Скрипника. Раніше "Вердер" виграв гру у Бундеслізі і матч Кубка країни.

Скрипник прийшов у команду в критичний момент, коли вона перебувала в самому низу турнірної таблиці, набравши в перших 9 матчах чемпіонату лише 4 бали.