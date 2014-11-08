"Чорноморець" обіграв "Ворсклу" у матчі УПЛ

В Одесі заершился матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав полтавську "Ворсклу" і виграв з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена вже в самому початку.

Одесити набагато впевненіше почали гру і стартовий штурм команди увінчався успіхом на 15-й хвилині. Руслан Фомін прийнявши передачу Сергія Назаренка вийшов у штрафному один на один зі Станіславом Богушем, і, не зближуючись з воротарем, пробив точно в дальній кут - 1:0.

Надалі одесити зосередилися на обороні своїх воріт і більше намагалися втримати перевагу, ніж подвоїти її. З великими труднощами команді Романа Григорчука вдалося втримати перевагу, здобути 3 очки і зрівнятися з полтавчанами за кількістю набраних балів у таблиці - по 14.

Раніше, сьогодні ужгородська "Говерла" на своєму полі з мінімальним рахунком обіграла донецький "Металург" - 1:0, а луганська "Зоря", яка була номінальним господарем поля у матчі з запорізьким "Металургом" у Запоріжжі, розгромила місцеву команду з рахунком 3:0.

Як повідомляв УНІАН, тур триватиме до неділі, 9 листопада. У цей день відбудеться центральний матч, в якому зійдуться донецький "Шахтар" і львівські "Карпати".