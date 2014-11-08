УПЛ, 12-й тур, "Чорноморець" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить гра 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якій "Чорноморець" приймає на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Зустрічаються команди, які займають 9-е і 6-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Одеський "Чорноморець", ще в минулому сезоні входив до п'ятірки найсильніших команд країни, а сьогодні, через низку проблем зі складом, знаходиться в нижній частині турнірної таблиці. Крім того, виступавший у єврокубках колектив вибув з боротьби ще влітку, на кваліфікаційному етапі змагань. У 10 матчах Прем'єр-ліги команда виграла лише 2 матчі, 5 ігор звівши внічию і 3 рази програвши - 11 очок, 9-е місце в таблиці.

У свою чергу, міцний середняк українського футболу останніх років "Ворскла" зараз йде на 6-му місці в таблиці. Команда здобула 3 перемоги при 5 нічиїх і 2 поразках - 14 очок. І в Одесу полтавці вперше за багато років приїжджають в статусі команди, що знаходиться вище в таблиці.

Тим не менш, на котируваннях букмекерських контор фаворитом гри є "Чорноморець". На перемогу одеситів ставки приймаються з розрахунку 2,18 до 1, на перемогу полтавчан - 2,98 до 1, а на нічию - 3,15 до 1.