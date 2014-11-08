Лідер світового бадмінтону відсторонений від змагань через допінг

Гравець тимчасово відсторонений від усіх змагань, що проводяться під егідою організації, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Офіційно ім'я спортсмена, що попався на допінгу не називається. Однак чиновник BWF на умовах анонімності підтвердив, що провалившим допінг-тест є 32-річний Лі Чон Вей.

Найближчим часом пройдуть слухання по даній справі. У разі підтвердження провини, спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація.

Дексаметазон - препарат, що порушує процес синтезу білка в м'язовій тканині і таким чином підвищує витривалість організму.

Лі Чон Вей є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор 2008 і 2012 років.