Лідер світового бадмінтону відсторонений від змагань через допінг
13:46, 08 листопада 2014Спорт
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Допінг-проба першого номера світового рейтингу Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) малазійця Лі Чон Вея дала позитивний результат на заборонений препарат дексаметазон.
Кращий гравець світу відсторонений від змагань / daypic.ru
Гравець тимчасово відсторонений від усіх змагань, що проводяться під егідою організації, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.
Офіційно ім'я спортсмена, що попався на допінгу не називається. Однак чиновник BWF на умовах анонімності підтвердив, що провалившим допінг-тест є 32-річний Лі Чон Вей.
Найближчим часом пройдуть слухання по даній справі. У разі підтвердження провини, спортсмену загрожує дворічна дискваліфікація.
Дексаметазон - препарат, що порушує процес синтезу білка в м'язовій тканині і таким чином підвищує витривалість організму.
Лі Чон Вей є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор 2008 і 2012 років.
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