Екс-чемпіон світу Кріс Берд вважає, що Кличко старший і розумніший за Пулєва

Берд вважає: «Володимир Кличко переможе. Він побив мене в 2006 році і забрав мій титул. Він перебудував свою гру. Він розумний в бою і використовує свої переваги: зрост, силу і розмах рук. Люди кажуть, що він нудний, але ж він просто веде бій так, щоб піти зі спорту неушкодженим. Перш, ніж ми зустрілися в реванші, він був нокаутований тричі, а в бою з Семом Пітером він три рази був у нокдауні. Але він не був вражений цим, так як є розумним бійцем».

Крім того, Берд зазначає: «Володимир старший і розумніший за Пулєва. Буде жорсткий і нелегкий бій, думаю, що Кличко буде активно використовувати джеб, щоб створити момент для удару з правої руки. Пулєв теж хороший боєць, мені він подобається. У нього не самий сильний удар, але він може добре боксувати і рухатися на ногах, однак, зараз йому належить неймовірний поєдинок», - заявив Берд.

Нагадаємо, що Кріс Берд двічі зустрічався з Володимиром Кличком, але обидва рази зазнав розгромних поразок і поступився Володимиру своїми чемпіонськіми титулами в 2000-му WBO, а в 2006-му IBF. Зараз Кріс Берд є тренером скандально відомого Шеннона Бріггса.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютна якість".