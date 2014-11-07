Олександр Томах став в.о. головного тренера запорізького "Металурга"

В запорізькому «Металурзі» відбулися кадрові зміни

Керувати діями запорізького «Металурга» у поєдинку проти луганської «Зорі» Олександр Томах, повідомляє прес-служба ФК "Металург".

Сьогодні, 7 листопада, Олег Таран склав з себе функції головного тренера запорізького «Металурга». Виконання обов'язків наставника першої команди клубу покладене на спортивного директора ФК «Металург» Олександра Томаха.

Таким чином, біля керма запорізької команди під час матчу «Зоря» - «Металург» стане Олександр Олександрович Томах. Нагадаємо, що на сьогоднішній день спортивний директор «Металурга» є рекордсменом за кількістю матчів на чолі запорізької команди. В активі головного тренера Томаха - 415 матчів біля керма «Металурга».