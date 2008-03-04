Абрамович відправить Шевченка назад до Мілана

Футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО має намір залишити англійський клуб "Челсі" і повернутися в італійський "Мілан" наприкінці цього сезону.

Як повідомляє британський спортивний сайт EatSleepSport, український форвард не виправдав сподівань лондонського клубу, що два роки тому заплатив за нього 29,6 млн. фунтів. У понеділок "Челсі" ще більше знизив рівень А.ШЕВЧЕНКА, відправивши його на лаву запасних в грі проти команди "Редінг", в той час як решта команди готувалася до гри з "Олімпіакосом".

Як повідомляють британські мас-медіа, власник клубу "Челсі" Роман АБРАМОВИЧ готовий наприкінці сезону відправити А.ШЕВЧЕНКА назад до Мілана, щоб скоротити свої витрати.

У складі "Челсі" А.ШЕВЧЕНКО відзначився лише голами в іграх однієї восьмої, і запам’ятається як найдорожчий гравець в історії прем’єр-ліги, що не виправдав сподівань, які на нього покладалися.

Британські ЗМІ припускають, що А.ШЕВЧЕНКО, перш ніж завершити свою спортивну кар’єру, підпише з "Міланом" контракт ще на три роки.