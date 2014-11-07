Володимир Кличко увійшов до трійки найбільш високооплачуваних боксерів планети

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко увійшов у сотню найбагатших спортсменів планети. А серед боксерів українець і зовсім входить в ТОП-3.

Рейтинг атлетів-багатіїв склав журнал Forbes, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко .

За минулий рік український чемпіон заробив 28 млн. доларів, що принесло йому 25-у позицію рейтингу. Левову частку в скарбничку українця приніс гонорар від поєдинку з росіянином Олександром Повєткіним (17,5 млн. доларів). Крім гонорарів від боїв в загальну суму доходів включені і 4 млн. від спонсорських контрактів.

Очолює загальний рейтинг спортсменів інший боксер - американець Флойд Мейвезер-молодший, який заробив за минулий рік 105 млн. доларів. Другим став зірка мадридського футбольного клубу «Реал» і збірної Португалії Кріштіану Роналду (80 млн.), третім - американський баскетболіст Леброн Джеймс (72,3 млн.).

11-е місце займає філіппінський боксер Менні Пакіао, який заробив за рік 41,8 млн. доларів.

Крім Кличка, Мейвезера і Пак'яо так само в ТОП-100 найбільш заробляючих спортсменів входить мексиканець Сауль Альварес, чий дохід за минулий рік склав 21 млн. доларів (6-е місце в загальному рейтингу).

Що цікаво, саме Кличко серед боксерів є лідером за доходами від спонсорських контрактів.