На чемпіонаті світу зі стрибків на батуті виступлять 7 українських спортменів

Вони виступатимуть у стрибках на батуті та акробатичній доріжці, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Склад збірної України виглядає таким чином: батут, жінки - Марина Кийко, Наталія Москвіна, Анна Тарновська-Бакуновицька, чоловіки - Дмитро Бєдєвкін, Максим Волянський; акробатична доріжка, жінки - Катерина Баєва, чоловіки - Віктор Кифоренко.

Раніше, на чемпіонатах світу українські батутисти здобули 30 нагород, 7 з яких – найвищого ґатунку. Останній раз на п'єдестал пошани змагань такого рівня піднімалися Діана Ключник та Наталія Москвіна у минулому році в Софії, де наші дівчата здобули «бронзу» у синхронних стрибках.

Ювілейний, 30-й чемпіонат світу зі стрибків на батуті, подвійному міні-трампі та акробатичній доріжці відбуватиметься у Дейтон-Біч з 7 по 9 листопада.