Україна збільшила відрив від Нідерландів у рейтингу УЄФА

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

На цьому тижні перемоги в матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи здобули донецький "Шахтар", дніпропетровський "Дніпро" і київське "Динамо". Таким чином, подолано позначку в 4 бали, і на сьогодні Україна має у своєму активі 4.5 бала. У Голландії цей показник становить 3,750.

Цей показник - поки що найгірший для українських клубів за останні 5 сезонів, але у команд залишається мінімум 10 матчів, щоб його покращити («Шахтар» гарантував собі участь навесні як мінімум в плей-офф Ліги Європи).

На даний момент явним лідером таблиці є Іспанія, загальний рейтинг якої становить 87,570 бали. За друге місце боротьбу ведуть Англія (73,820) і Німеччина (71, 843). Далі йдуть Італія, Португалія, Франція, Росія, Україна, Голландія і Бельгія.