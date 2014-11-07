Український боксер Шелестюк передрік перемогу Кличка над Пулєвим без всяких складнощів

Про це повідомляє Xsport.ua

«Відверто кажучи, я не бачив ні одного бою Пулєва... Припускаю, що Володимир виграє цей двобій без всяких складнощів. Але потрібно пам'ятати, що це суперважка вага і кожен удар може призвести до нокауту - зовсім скидати з рахунків Пулєва я б не став», - зазначив Шелестюк.

Що стосується самого Тараса, то вже в наступному році він розраховує поборотися за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).

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