Український боксер Шелестюк передрік перемогу Кличка над Пулєвим без всяких складнощів
Бронзовий призер Олімпійських Ігор 2012 року українець Тарас Шелестюк поділився очікуваннями від бою Володимира Кличка з Кубратом Пулєвим.
Про це повідомляє Xsport.ua
«Відверто кажучи, я не бачив ні одного бою Пулєва... Припускаю, що Володимир виграє цей двобій без всяких складнощів. Але потрібно пам'ятати, що це суперважка вага і кожен удар може призвести до нокауту - зовсім скидати з рахунків Пулєва я б не став», - зазначив Шелестюк.
Що стосується самого Тараса, то вже в наступному році він розраховує поборотися за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 15 листопада в Гамбурзі (Німеччина).
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