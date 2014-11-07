Ліга Європи: "Динамо" виграло, "Металіст" програв

Київське "Динамо" виграло матч Ліги Європи УЄФА на своєму полі у данського "Ольборга" - 2:0, а харківський "Металіст" програв у Варшаві місцевій "Легії" - 1:2.

Це були матчі 4-го туру групового етапу змагань.

В матчі в Києві "Динамо" зуміло взяти реванш у суперника за поразку двотижневої давності в Ольборзі. Щоправда, в домашній грі "Ольборг" розгромив українського опонента з рахунком 3:0.

У повторній грі вирішальний епізод стався на 70-й хвилині. Після навісу з кутового з правого флангу Домагой Віда пробив у ближній кут - м'яч влучив у штангу, відскочив у воротаря Ларсена і залетів у сітку. А вже в доданий арбітром час Олег Гусєв забив другий гол. "Динамо" мало помітну перевагу в грі і цілком заслужило цю перемогу.

У свою чергу, в паралельному матчі групи португальський "Ріу Аве" зіграв внічию на своєму полі з румунським "Стяуа" - 2:2. Таким чином, "Динамо" стало одноосібним лідером групи - 9 очок. У "Стяуа" - 7 балів, "Ольборга" - 6, "Ріу-Аве" - 1.

У Варшаві "Металіст" добре проявив себе в дебюті гри, коли Василь Кобін на 22-й хвилині відкрив рахунок. Але, вже через 7 хвилин Марек Сагановскі зрівняв результат, а перемогу "Легії" в самій кінцівці матчу, на 84-й хвилині приніс влучний удар Ондржея Дуди - 2:1.

У паралельному матчі групи бельгійський "Локерен" і турецький "Трабзонспор" зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, у "Легії" тепер в таблиці 12 очок, "Трабзонспора" - 7, "Локерена" - 4, "Металіста" - 0. Харківський клуб достроково, за два тури до кінця змагань, втратив всі шанси на продовження боротьби за 1-2 місця і вихід в плей-офф турніру.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні дніпропетровський "Дніпро" в Баку обіграв азербайджанський "Карабах" - 2:1. В іншому матчі цієї групи французький "Сент-Етьєн" зіграв внічию з італійським "Інтером" (Мілан) - 1:1. Таким чином, у "Інтера" 8 очок, "Дніпра", "Карабаху" і "Сент-Етьєна" - по 4.