"Дніпро" виграв у "Карабаху" у матчі Ліги Європи

У Баку завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи з футболу, в якому "Карабах" приймав дніпропетровський "Дніпро" і програв з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Дніпропетровці активно почали матчі і вже на 14-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив Нікола Калініч. Руслан Ротань на фланзі віддав передачу п'ятою на хід Артему Федецькому, той п'ятою залишив його Роману Зозулі, після навісу якого Нікола Калініч з центру штрафного головою пробив точно під штангу.

Щоправда, надалі гості трохи заспокоїлися і в кінці першого тайму пропустили гол. На 37-й хвилині гол забив красивим ударом зі штрафного Лерой Джордж. М'яч пролетів між Коноплянкою і Калінічем і влетів у кут воріт.

Тим не менш, у другому таймі "Дніпро" зумів втілити свою помітну ігрову і територіальну перевагу у другий гол, який виявився переможним. Відзначився Нікола Калініч.Після навісу Артема Федецького з флангу Калініч просто продавив захисника гостей і розвернувшись з лінії воротарського проштовхнув м'яч у ворота.

Таким чином, "Дніпро" набрав 4 очки і обійшов "Карабах" і французький "Сент-Етьєн" в турнірній таблиці, вийшовши на 2-е місце.

Пізніше в цій групі завершиться матч "Сент-Етьєн" - "Інтер", в якому "Дніпро" влаштує перемога гостей.