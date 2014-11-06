Ліга Європи, 4-й тур, Сент-Етьєн - Інтер: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у французькому Сент-Етьєні проходить матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому зійшлися місцевий однойменний клуб і італійський "Інтернаціонале" (Мілан).

Грають команди, які займають 3-е і 1-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

"Сент-Етьєн" всі 3 матчі першого кола групового етапу - з "Інтером", азербайджанським "Карабахом" і дніпропетровським "Дніпром" зіграв внічию - 3 бали. У той же час, "Інтер" втратив очки лише у грі з французами, обігравши й український та азербайджанський клуби - 7 очок.

З точки зору інтересів "Дніпра", який продовжує боротьбу за 2-е місце в групі та путівку в плей-офф, набагато вигіднішою була б перемога гостей. Міланський клуб дніпропетровцям наздогнати вже практично нереально, а от поборотися з "Сент-Етьєном" і "Карабахом" за 2-е місце в підсумковій турнірній таблиці цілком реально.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом у цьому матчі є "Сент-Етьєн", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 2,22 до 1. У той же час, на нічию - 3,25 до 1, а на перемогу "Інтера" - 3,8 до 1.