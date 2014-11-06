Ліга Європи, 4-й тур, "Карабах" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Баку проходить матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому азербайджанський "Карабах" приймає дніпропетровський "Дніпро".

Ця гра є ключовою для віце-чемпіона України з точки зору перспектив боротьби за місце у плей-офф Ліги Європи.

Дніпропетровський "Дніпро" невдало провів перше коло групового турніру єврокубка. Команда на своєму полі програла на старті змагань італійському "Інтеру" (0:1), зіграла внічию в гостях з французьким "Сент-Етьєном" (0:0), а в 3-му турі сенсаційно програла у Києві "Карабаху" - 0:1.

Таким чином, на даний момент у "Інтера" - 7 очок, "Карабаху" - 4, "Сент-Етьєна" - 3, "Дніпра" - 1.

Будь-який результат сьогоднішньої гри, крім перемоги, фактично позбавить "Дніпро" шансів у боротьбі за 1-2 місця в групі і вихід в плей-офф змагань.

На котирування букмекерських контор фаворитом матчу є український клуб. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,48 до 1, на нічию - 3,2 до 1, а на перемогу "Карабаху" - 3,3 до 1.

Стартові склади команд:

Карабах: 13. Шехич, 5. Медведєв, 14. Садихов, 55. Гусейнов Б., 2. Гараєв, 7. Юсифов, 16. Аголли, 41. Лерой, 10. Муарем, 20. Річард Алмейда, 9. Рейналдо

Запасні: 1. Велієв, 24. Дослідники, 77. Тагієв, 18. Гурбанов, 17. Надиров, 6. Ахмедов, 99. Алескеров

Дніпро: 71. Бойко, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка

Запасні: 16. Лаштувка, 7. Канкава, 23. Бартуловіч, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 11. Селезньов.